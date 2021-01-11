В Фокстрот рассказали о графике работы в январе

11 января 2021, 16:11

Магазины сети Фокстрот и службы доставки продолжают работать в условиях усиленных правил карантина с учетом требований действующего законодательства Украины.

«Мы готовы к новым условиям общенационального карантина: в соответствии с Постановлением №1236 в период с 8 до 24 января включительно магазины будут реализовывать ассортимент товаров из категории средств связи и медицинского назначения (санитайзер, маски и пр.). Всю остальную бытовую и электронную технику можно приобрести онлайн на foxtrot.ua с быстрой адресной доставкой», – говорится в сообщении пресс-службы ритейлера.

В розничных магазинах сети приняты необходимые меры по осуществлению деятельности с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий. Для безопасности покупателей на полу нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра; в торговом зале оборудованы дополнительные места для продавцов; все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и другим.

«Также круглосуточно работает интернет-магазин FOXTROT.UA, где можно оформить заказ, не выходя из дома. Благодаря широкой собственной и партнерской сети логистических операторов (Новая Почта, Укрпочта, Justin, Ipost) товары и услуги доступны с доставкой по всей стране. Поэтому покупать в Фокстрот – безопасно и комфортно», – добавили в пресс-службе.

Отметим, во время «весеннего» локдауна (март-май 2020 года) 60-70% товарооборота компании составляли онлайн-продажи, что позволило сохранить ведущие позиции в ритейле и нарастить долю онлайн вдвое.