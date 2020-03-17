Фокстрот делает акцент на онлайн-торговле во время карантина

17 марта 2020, 16:45

Сеть Фокстрот как одна из крупнейших сетей бытовой техники и электроники, ответственный работодатель, уделяет особое внимание мерам безопасности и соблюдению санитарно-гигиенических условий в помещениях компании, особенно в период обострений респираторных инфекций и опасных заболеваний, переносимых воздушно-капельным путем.

В разрезе событий, связанных с распространением коронавируса, компания руководствуется рекомендациями МОЗ для предприятий и работодателей, решениями местных советов по реагированию на COVID-19 и уже внедрила ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Розничные магазины сети временно прекратят работу в тех населенных пунктах, где принято официальное решение городских председателей и комиссий по чрезвычайным ситуациям о закрытии определенных предприятий торговли.

«Сеть Фокстрот поддерживает государственные меры по введению карантина. Мы выполняем распоряжение исполнительной власти и решения мэров городов в регионах о временном прекращении работы магазинов, торгово-развлекательных центров, где расположены наши торговые объекты, и не нарушим установленные ограничения», – отметил Алексей Зозуля, директор Фокстрот.

В этой ситуации компания как омниканальний ритейлер сделает акцент на ОНЛАЙН-торговле. Логистика и служба доставки работают и будут работать в штатном режиме: 120 курьерских экипажей Фокстрот в 42 городах и партнерские службы доставки (Укрпочта, Новая почта) готовы обеспечить выполнение всех онлайн заказов и вовремя сделать доставку товара с сайта foxtrot.ua в 24 тыс. населенные пункты по всей стране.

Компания Фокстрот мониторит ситуацию в стране и отрасли и планирует сообщать своим покупателям об изменениях ситуации.