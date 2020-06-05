Большая "разморозка": 162 магазина Фокстрот возобновили полноценную работу

5 июня 2020, 15:45

После почти двухмесячного периода турбулентности, связанного с всеукраинским карантином, омниканальная сеть Фокстрот взялась за "разморозку".

Компания возобновила привычный режим работы розничных магазинов в рамках анонсированного правительством плана выхода из карантина (постановление Кабмина №343). Особое внимание уделено безопасности и комфорту покупателей и персонала.

С 1 июня стационарные торговые точки работают по обычному графику, но с соблюдением всех рекомендованных мер для безопасности покупателей.Первыми вернуться к шопингу в магазинах Фокстрот смогли жители регионов с благоприятной по рекомендациям правительства эпидемиологической ситуацией: Одессы, Николаева, Винницы, Днепра, Харькова, Запорожья, Киева и др.

Во вторую очередь открытий вошли магазины в таких городах, как Мукачево, Червоноград, Львов, Павлоград, Кропивницкий, Северодонецк и др. Открытие в Луцке, Житомире, Тернополе, Черкассах, Херсоне, ряде других городов и магазинов в крупных столичных ТРЦ пришлись на последние выходные весны.

"К счастью, мы уже можем утверждать, что компания не только выстояла в условиях кризиса и достойно прошла этот сложный период, но и укрепилась как омниканальний бренд, усилив онлайн площадку. Торговая сеть возвращается к обычному режиму работы, а покупатели возвращаются в Фокстрот. И это, пожалуй, самое важное и самое ценное для нас", – отметил CEO компании Алексей Зозуля.

Бытовую технику и электронные гаджеты можно приобрести как в интернет-магазине foxtrot.ua , так и во всех магазинах всеукраинской сети Фокстрот. При этом у покупателей Фокстрот есть несколько способов выбрать желаемый товар и совершить покупку:

• непосредственно в одном из 162 магазинов сети по продаже бытовой техники и электроники в 90 городах Украины. Не стоит беспокоиться о собственной безопасности: стационарные магазины работают с соблюдением всех санитарных требований, сотрудникам каждое утро измеряют температуру, они имеют необходимые средства защиты, а для покупателей предусмотрены санитайзеры. При покупке крупногабаритного товара можно оформить доставку на дом.

• выбрать и заказать на сайте foxtrot.ua – забрать в ближайшем магазине Фокстрот. Онлайн-консультанты предоставят всю важную информацию об интересующем товаре. А для того, чтобы получить его в магазине, в среднем понадобится всего 3 минуты.

• сделать бесконтактную покупку онлайн, даже не выходя из дома. Безопасное получение товаров в 28 тыс. населенных пунктов страны обеспечит собственная служба доставки Фокстрот и логистические операторы-партнеры Новая Почта, Укрпочта и Justin.

Однако, это еще не все преимущества покупки техники в Foxtrot. Ведь для постоянных покупателей действует Программа лояльности, которая дает возможность экономить на шопинге любым из указанных способов. При регистрации на сайте клиенту начисляется 200 бонусов, которые приравниваются к 200 грн, которые можно потратить при первой покупки. А за каждую следующую покупку потребители получают кэшбек для его использования для следующих покупок. Поэтому тех, кто оценил возможности покупки с Фокстрот, уже более 9,7 млн!

Отметим, с начала карантина, связанного с пандемией коронавируса, сеть Фокстрот была вынуждена приостановить работу ряда магазинов, а часть торговых объектов работала в ограниченном режиме как точки по продаже средств связи и центры выдачи интернет-заказов. При этом покупатели практически безболезненно перешли в онлайн на сайт foxtrot.ua. Максимально за 1 день карантина интернет-магазин посетило 270 тыс. пользователей, а всего в апреле было отмечено 8,5 млн посетителей.