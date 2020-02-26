Фокстрот открыл сразу три обновленных магазина

26 февраля 2020, 15:15

На данный момент торговая сеть насчитывает 162 магазина в 90 городах Украины. Из них – 19 реформатов состоялось в прошлом году.

Нынешний год начинается с переоткрытий магазинов в Киеве, Днепре и Житомире.

В 2019 году Фокстрот громко заявил, что вступает на этап тотального обновления, ведь компании ни много ни мало – четверть века. На создание нового имиджа в ярких цветах и с заигрывающей мордашкой лисёнка ушёл почти год. Вместе с этим, длилась работа над разработкой современного формата магазинов, проработаны внутренние бизнес-процессы, проведена работа по улучшению сервисной составляющей.

"Волна" обновлений в 2020 году началась с открытия сразу трёх обновлённых магазинов Фокстрот: в ТРЦ Dream Town (Киев), в ТЦ "Новый Континент" (Днепр), ТРЦ "Глобал UA" (Житомир). Во всех торговых точках сети усилена омниканальная составляющая:



• самовывоз заказанного в интернет-магазине товара из стационарного магазина за 1 минуту и 5 кликов

• возможность покупки с "удалённой полки" – при отсутствии желаемого товара непосредственно в магазине его можно заказать и получить в течение ближайших дней.

Фокстрот в ТРЦ Dream Town стал третьим магазином абсолютно нового формата в столице. Стильный и просторный – он наверняка привлечёт внимание постоянных и новых покупателей. Одно из самых важных изменений – увеличение площади торгового зала, которая составляет более 1000 квадратных метров. За счёт этого изменено и оптимизировано зонирование для удобного выбора необходимого товара. Впервые в торговой сети представлена фирменная зона телевизоров Hisense, где покупатель может ознакомиться с хитами и новинками производителя.

Стильный, привлекательный, с акцентом на удобство и комфорт для покупателя – такой супермаркет электроники и бытовой техники открыто в ТЦ "Новый Континент" в Днепре.

На 1300 квадратных метрах торговой площади создано пространство с максимальной доступностью товара, наличие сервисного "хаба", уделено внимание модернизации кредитного отдела и созданию лаунж-зоны, где есть возможность подзарядить гаджеты и угоститься кофе.

Фокстрот в ТРЦ "Глобал UA" – магазин торговой площадью 700 квадратных метров, где представлены 13 бренд-зон с новинками от таких популярных производителей, как Samsung, LG, Huawei, Tefal, Rowenta, HyperX, Delonghi, WHIRPOLL. И, безусловно, в каждом из магазинов сети уделено внимание усовершенствованию сервиса и повышению экспертности персонала.