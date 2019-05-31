Сеть MOYO пополнилась тремя обновленными магазинами

31 мая 2019, 9:15

Компания MOYO открыла во Львове, Днепре и Одессе магазины нового формата.

Сеть MOYO продолжает активный реформат розничных магазинов. В течение мая после ремонта и глобальной модернизации открылись торговые точки во Львове, Днепре и Одессе.

Львовский магазин, расположенный по адресу Мицкевича, 8, начал работу 4 мая. Одесский (пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center) и Днепровский (ул. Глинки, 2, ТРЦ «МОСТ Сити-центр») магазины открылись 18 мая. Традиционно для MOYO официальное начало работы сопровождалось торжественной частью с розыгрышами призов и подарками.

Магазины нового формата имеет четкое зонирование, что упрощает поиск нужной техники. Покупатели практически всегда смогут найти то, что им нужно, а если определенного товара или цветового решения не окажется в наличии — консультанты помогут оформить адресный заказ, или оперативно доставят технику со склада на магазин. Кроме того, в обновленных торговых точках находятся стойки pick-up, на которых можно оперативно получить заказы, оформленные на сайте moyo.ua.

Все новые магазины сети MOYO открываются в формате, который в компании характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Благодаря новому подходу, в помещениях старых магазинов, удается разместить большее разнообразие товаров. В частности, во всех обновленных магазинах в наличие появилась бытовая техника и товары для личного пользования, расширен ассортимент дисков и аксессуаров для игровых консолей, а также увеличено количество портативной электроники.

В 2019 году компания MOYO намерена открыть еще несколько новых и продолжит реформатировать магазины своей розничной сети. Так, в самое ближайшие время планируется открытие шести новых магазинов.

