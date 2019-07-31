Сеть MOYO стала больше на пять магазинов

31 июля 2019, 12:45

В июле розничная сеть MOYO пополнилась тремя новыми и двумя реформатированными магазинами.

Компания MOYO продолжает активно расширять свою розничную сеть. По итогам июля новые магазины открылись в Хмельницком, Харькове и Киеве. Кроме того, после расширения начали работу торговые точки в столице и Мариуполе.

Магазин в Хмельницком стал первым в городе и находится по адресу ул. Проскуровская, 1, тогда как в Харькове, на ул. Полтавский шлях, 152, открылось второе «представительство» MOYO. Третий новый магазин начал работу в столичном ТЦ «Оазис» (пр-т Оболонский, 47/42).

Помимо открытия новых магазинов, в MOYO также продолжают реформат уже действующих торговых точек. Так, в июле после капитального ремонта MOYO вновь открылось в ТРЦ «Аладдин» (ул. Гришка, 3А). Также после ремонта и расширения площади продолжил работу магазин сети в Мариуполе (ТРЦ «Украина», пр-т Мира, 69).

В 2019 году компания MOYO намерена существенно расширить свою сеть. Поэтому в самое ближайшее время будут открыты новые магазины как в столице, так и регионах. Кроме того, действующие торговые точки продолжают обновляться до нового формата, который в компании характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Благодаря новому подходу в помещениях старых магазинов удается разместить большее разнообразие товаров. В частности, во всех обновленных объектах в наличие появилась бытовая техника и товары для личного пользования, расширен ассортимент дисков и аксессуаров для игровых консолей, а также увеличено количество портативной электроники.