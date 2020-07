Где и какую технику покупают ночью: статистика MOYO

14 июля 2020, 12:15

Национальная сеть магазинов техники и электроники MOYO опубликовала статистику покупок техники ночью. В компании проанализировали продажи круглосуточного магазина за первое полугодие 2020 года.



Киевский магазин MOYO по адресу ул. Марка Вовчка, 18а работает в формате 24/7. Это три этажа с техникой: электротранспортом, большой бытовой техникой и товарами для детей.

Еще в 2018 году компания запустила автоматизированный сервис доставки товаров со склада, который также работает круглосуточно и соединен с магазином автоматизированной транспортной линией. Для бесконтактной доставки со склада доступно более 40 тысяч единиц техники. Товары выдают в течение 20 минут с момента оформления и подтверждения заказа на сайте.



Сегодня MOYO 24/7 остается единственным магазином в Украине, в котором можно приобрести технику с самовывозом в течение дня и ночи.

По данным компании более 13% продаж круглосуточного магазина MOYO 24/7 приходятся на ночное время, то есть после 21:00 и до 9:00. В это время уже не работают наземные магазины техники, а большинство ТРЦ закрываются в 22:00. Но покупатели готовы покупать или забирать заказ еще позже.



Чаще всего это те, кто забывает о подарках к праздникам, технику перед поездкой или просто попадает в форс-мажорные обстоятельства, когда гаджеты ломаются в самый неподходящий момент. Например, зарядка для ноутбука перед утренней онлайн-конференцией или сломанный холодильник летом. Также ночной формат шопинга удобен для тех, кто работает не по стандартному рабочему графику и времени на офлайн покупки не остается из-за закрытых магазинов.

За первые полгода 2020 продажи техники в ночное время выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметна тенденция роста и среди оптовых и корпоративных заказов, которые забирают ночью.



Каждую ночь в магазине покупают смартфоны, ноутбуки и телевизоры. А также аксессуары и периферию — кабели, адаптеры, карты памяти, мышки, роутеры и жесткие диски. PlayStation входит в ТОП-5 самых популярных ночных категорий. Это игровые консоли, геймерская периферия, кресла и игры на дисках. В частности, в MOYO 24/7 можно приобрести игры PlayStation (Ghost of Tsushima, The Last of Us (Part II), FIFA и др.) сразу в ночь релиза. Продажи стартуют уже 00:01, а к открытию классических магазинов техники утром геймер может пройти уже пол игры. Это ощутимое преимущество круглосуточного магазина.

Средний чек ночных покупок — 2821 гривна. Самая дорогая покупка — фотоаппарат Sony α7R IV с объективом Sony FE 50 мм f/1.4 ZA Planar T Carl Zeiss за 169 998 гривен, который купили 17 мая в 21:40. А самая габаритная — холодильник Hitachі R-H330. Его купили в 00:48.В MOYO поделились самыми неожиданными ночными покупками.________________________________________________Покупки в MOYO 24/7(после 21:00)Время покупкиСтиральная машина Electrolux02:17 (1 января)Трос буксировочный Topex03:54 (6 января)Фен Philips02:41 (14 февраля)Электропила Bosch02:42 (8 марта)Электронная книга PocketBook03:00Робот-пылесос iLife03:10Гриль Tefal Grill04:36Комплект охранной сигнализации Ajax05:13Детский велосипед Miqilong05:21Швейная машина Brother06:16Газонокосилка аккумуляторная Einhell02:54Кофеварка Ardesto06:49________________________________________________

Пик ночных заказов приходится на пятницу — 17% продаж. Активно покупают и забирают заказ до полуночи — более 40% всех заказов. Уже до 03:00 этот показатель уменьшается до 26%. Интересно, что ночью 98% игровых консолей PlayStation покупают с 00:00 до 01:00 часов ночи. А вот дорогие ноутбуки чаще забирают под утро. Например, самый дорогой ноутбук Lenovo ThinkPad за 111 117 гривен приобрели в 08:18.Благодаря автоматизированной транспортной линии товары со склада выдают в течение 20 минут с момента подтверждения заказа на сайте. Итак, сделав онлайн-заказ в 02:00 ночи, можно добраться магазина и забрать заказ уже в 02:20. Всего на moyo.ua доступно более 40 тысяч единиц техники.