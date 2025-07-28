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28 июля 2025, 12:45

В Нидерландах выпустили чипсы со вкусом батарейки

Легкий металлический привкус и приятное покалывание на языке стали новым гастрономическим трендом.

 
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