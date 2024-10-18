Нидерланды выделят более €271 млн на артснаряды

"Дания, Чешская Республика и Нидерланды твердо стоят на нашей общей поддержке Украины перед лицом российской агрессии. Год назад мы запустили инициативу по поставке боеприпасов Украине, и сегодня мы делаем позитивный следующий шаг: мы собираемся предоставить больше крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов" — отметил нидерландский политик.
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