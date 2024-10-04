Соцсеть X Маска стоит почти на 80% меньше, чем когда он ее купил

4 октября 2024, 12:15

Согласно оценкам инвестиционной компании Fidelity, соцсеть Х, ранее известная как Twitter, стоит почти на 80% меньше, чем два года назад, когда ее приобрел американский миллиардер Илон Маск, сообщил CNN.

В октябре 2022 года Маск выложил $44 млрд за соцсеть. И хотя X больше не торгуется на бирже, Fidelity раскрывает информацию о стоимости своих акций — эти оценки дают понимание общего состояния компании.



В конце августа акции стоили $4,2 млн. Эта новая оценка означает падение стоимости на 24% по сравнению с оценкой Fidelity на конец июля. И это на 79% меньше, чем $19,66 млн — именно столько стоили акции Х в октябре 2022 года, когда Маск приобрел его. Новая оценка Fidelity означает, что, по ее мнению, X сейчас стоит $9,4 млрд.