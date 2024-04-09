Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении Илона Маска – Bloomberg

9 апреля 2024, 9:15

Глава Верховного суда Бразилии Александре де Мораес начал расследование того, препятствовал ли Илон Маск правосудию.



В опубликованном судом документе Мораес заявил, что Маск «начал кампанию дезинформации» и что соцсеть X (ранее Twitter) злоупотребляет экономической властью чтобы «незаконно влиять на общественное мнение».

Конфликт возник на фоне судебной борьбы с так называемыми фейковыми новостями и разжиганием ненависти в Интернете. В субботу платформа Х сообщила, что суд «вынудил» ресурс заблокировать «определенные популярные учетные записи» в Бразилии.«Мы не можем позволить себе, чтобы живущие за границей миллиардеры контролировали соцсети и были готовы попирать правовую систему, игнорируя судебные решения и угрожая нашим ведомствам», - отмечается в постановлении суда.Миллиардер заявил, что он не подчинится судебным решениям и снимет ограничения, наложенные на эти аккаунты. Даже если этот шаг приведет к тому, что X потеряет все свои доходы в Бразилии и закроет там свой офис.Пока непонятно, какие именно учетные записи имел в виду Маск. По состоянию на вечер 7 апреля ряд аккаунтов, связанных с правыми бразильскими предпринимателями, бывшими политиками и цифровыми лидерами, оставались заблокированными.В дальнейшем, в случае игнорирования судебного постановления платформе Х будет грозить ежедневный штраф в размере 18 тысяч евро.