Илон Маск построит город Starbase для отправки людей на Марс и не только

3 марта 2021, 10:45

Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в Twitter сообщение о планах по формированию нового города в штате Техас (США).

Инициатива поможет в реализации сложных и долгосрочных космических миссий, в том числе по колонизации Марса.

«Создаём город Starbase, Техас. Отсюда к Марсу, а оттуда — к звёздам», — написал господин Маск.



Речь идёт о переименовании общины Бока-Чика (Boca Chica Village) в округе Камерон. Именно здесь ведётся строительство частного космодрома компании SpaceX. Стартовый комплекс планируется использовать для запуска космических кораблей Starship.



Илон Маск отметил, что город Starbase в случае реализации проекта займёт площадь, значительно превышающую нынешнюю площадь деревни Бока-Чика. Правда, сначала компании SpaceX предстоит получить одобрение со стороны местных властей.



Ранее появилась информация, что SpaceX рассматривает возможность строительства в зоне общины Бока-Чика электростанции на природном газе. Для этого могут быть пробурены до пяти скважин.

Сама компания SpaceX пока воздерживается от комментариев по поводу строительства Starbase и сопутствующей инфраструктуры.

(C) 3dnews