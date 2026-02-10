Илон Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе

10 февраля 2026, 11:15

SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего можно достичь менее чем за 10 лет.

Об этом Илон Маск сообщил в своем Х-аккаунте.По его словам, через 5-7 лет аналогичный город появится и на Марсе. Он отметил, что путешествие на Марс может быть возможным лишь при определенном положении планет каждые 26 месяцев, при этом время полета составляет 6 месяцев.На Луну же запуск возможен каждые 10 дней, полет занимает 2 дня. «Это означает, что мы можем гораздо быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского», – подчеркнул Маск.