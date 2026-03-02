R60i NC - нова бездротова гарнітура від Anker

2 марта 2026, 13:15

Новинка доступна в чорному, синьому та білому кольорі й виготовляється з глянцевого пластику, тоді як зарядний кейс зроблений матовим.



Новинка оснащується 11-міліметровими динаміками з титановим покриттям, здатними однаково чисто та якісно відтворювати як баси, так і високі й середні частоти. Шість вбудованих мікрофонів забезпечують високу якість голосового зв’язку, а підтримка технології аудіокодування LDAC гарантує передачу високоякісного аудіоконтенту з джерела до навушників без втрат і спотворень, забезпечуючи Hi-Fi якість звуку з більшою чіткістю та деталізацією, ніж в стандартних кодеках Bluetooth.

Попри компактний корпус, розробники змогли помістити в цю гарнітуру потужну мікроелектроніку, яка забезпечує підтримку цілої низки надсучасних технологій. По-перше, це високоякісне адаптивне шумозаглушення (ANC), що аналізує звукове оточення й знижує рівень фонового шуму до 52 дБ. По-друге, це автоматичний переклад на базі алгоритмів штучного інтелекту, який працює з понад 100 мовами й дозволяє безбар’єрно спілкуватися з іншомовними співрозмовниками в реальному часі. Підтримка Bluetooth 6.1 забезпечує стабільне підключення з багатоточковим з'єднанням та сумісність з Google Fast Pair, створюючи можливість мультипідключення до кількох пристроїв одночасно. Автономність моделі становить до 10 годин роботи в режимі прослуховування від одного заряджання, а з врахуванням ресурсу зарядного кейса – до 50 годин. Завдяки захисту за стандартом IP55 гарнітура не боїться пилу, поту та дощу, тому придатна для максимально активного використання. За допомогою застосунку Soundcore App користувач може налаштувати еквалайзер, обрати оптимальні профілі шумозаглушення (ANC) та персоналізувати сенсорне керування під власні потреби.Нові навушники soundcore R60i NC поєднують в собі сучасний привабливий дизайн, цікаві інженерні рішення для максимізації комфорту у використанні й високий рівень звучання, вже традиційно притаманний продукції цього бренду.