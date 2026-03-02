Нові телефони ERGO Energy з потужними акумуляторами

2 марта 2026, 12:45

Бренд ERGO випустив серію новинок в лінійці телефонів ERGO Energy, оснащених високоємнісними акумуляторами з функцією роботи в режимі павербанку.



Серія телефонів ERGO Energy отримала поповнення за рахунок таких новинок, як ERGO E283 Dual Sim Black, ERGO E283 Dual Sim Black Orange, ERGO E182 Dual Sim Black, ERGO E182 Dual Sim Black Orange та ERGO E242 Dual Sim Black. Нові телефони мають потужні акумулятори ємністю від 2000 до 4000 мА/год, тож показники їхньої автономності справді вражають. Крім того, кожна модель серії в разі нагальної потреби здатна виконувати функції павербанку, віддаючи частину заряду на користь інших гаджетів через інтерфейс USB. Всі ці телефони працюють в декілька разів довше від одного заряджання, ніж сучасні смартфони, даючи змогу залишатися на зв’язку впродовж тижня навіть без доступу до електромережі.

Корпус телефонів має захист за стандартом IP54, що гарантує стійкість до пилу та бризок води (дощу). Металеві бічні вставки не лише додають стилю, але й суттєво підвищують надійність та довговічність пристрою.



Додатковою перевагою новинок із серії ERGO Energy є потужний вбудований ліхтарик, який вмикається спеціально виділеною кнопкою і яскраво підсвічує простір навколо в разі потреби. Серед інших характеристик цих телефонів – підключення аксесуарів через Bluetooth, підтримка карт пам’яті micro SD, подвійний слот для SIM-карт, встановлений медіаплеєр. Завдяки FM-радіоприймачу і вбудованій антені можна слухати улюблену музику та новини будь-де без навушників.



Нові телефони з лінійки ERGO Energy – чудовий вибір для тих користувачів, які шукають прості та максимально надійні комунікаційні пристрої, здатні підтримувати зв’язок, ділитися енергією і навіть давати світло в найбільш складних умовах.