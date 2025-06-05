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5 июня 2025, 13:45

У Львові хочуть заборонити телефони у школах

Це може поширитися і на всю Україну. Голова комісії освіти і науки в ЛМР Христенко вважає, що заборонити телефони у школах це необхідність.
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