Медіаконвертер RayBridge SFP 10/100/1000Mb (AFT-9000S)

31 июля 2022, 21:18

Ідеальне рішення для живлення віддалених пристроїв, таких як IP-телефони, відеокамери, точки бездротового доступу, сигналізації, контролери трафіку, датчики та пристрої стеження, які розташовані в 100 м від перетворювача PSE які підтримують IEEE802.3af / at.

IEEE 802.3 af / at, PSE

Підтримка функції LFP (Link-fault-pass-through)

Підтримка 16K Jumbo Frame

Контроль потоку для відео програми

Підтримка 100 / 1000 Base-X з допомогою DIP-перемикача

RJ45 підтримує автоматичну функцію MDI / MDI-X

Підтримка мідного порти 10/100/1000M

Швидкість автоматичного узгодження, напівдуплекс / дуплекс

Підтримка Ethernet захист ESD

Настільний та настінний монтаж



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