Медіаконвертер RayBridge SFP 10/100/1000Mb (AFT-9000S)

Ідеальне рішення для живлення віддалених пристроїв, таких як IP-телефони, відеокамери, точки бездротового доступу, сигналізації, контролери трафіку, датчики та пристрої стеження, які розташовані в 100 м від перетворювача PSE які підтримують IEEE802.3af / at.
IEEE 802.3 af / at, PSE
Підтримка функції LFP (Link-fault-pass-through)
Підтримка 16K Jumbo Frame
Контроль потоку для відео програми
Підтримка 100 / 1000 Base-X з допомогою DIP-перемикача
RJ45 підтримує автоматичну функцію MDI / MDI-X
Підтримка мідного порти 10/100/1000M
Швидкість автоматичного узгодження, напівдуплекс / дуплекс
Підтримка Ethernet захист ESD
Настільний та настінний монтаж
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