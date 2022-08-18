Трекер Trackimo Universal GPS Tracker + 1 рік GSM

18 августа 2022, 14:45

Компактний пристрій стеження, який дозволяє відслідковувати місцезнаходження всього, що варте уваги користувача, наприклад, валізи під час подорожі.

Постійне відстеження в реальному часі. Працює у всьому світі.

Особливості

GPS-трекер світового лідера, використовуваний Vodafone, Telefonica, UPS і армією США

Запатентована технологія

Простий у використанні, працює з коробки, і працює по всьому світу

Стікий сигнал незалежно від місцезнаходження

Відстежує валізу, транспортні засоби, обладнання, вантажі, дрони, людей та багато іншого

Попереджає про рух, швидкість, перетин геозону

Окрема кнопка SOS

Автономність до 30 діб, 1 рік з додатковою батареєю в режимі економії

4 модулі: GPS, A-GPS, GSM, Wi-Fi.

Trackimo працює на необмеженій відстані



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