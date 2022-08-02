Трекер Teltonika FMB900

2 августа 2022, 20:18

«Розумний» мініатюрний трекер, обладнаний модулем Bluetooth, а також внутрішніми ГНСС і GSM антенами з високим підсиленням.

Пристрій використовується для стеження за об'єктами, що рухаються в режимі реального часу. Зібрану інформацію «розумний» ГЛОНАСС/GSM/Bluetooth-термінал передає на сервер з допомогою GSM-мереж. Bluetooth-модуль значно розширює функціональні можливості приладу. Завдяки такій опції до трекера можуть підключатися зовнішні пристрої.

Підтримка Bluetooth V3.0

Цифровий вхід, повністю керований за допомогою SMS і конфігуратора

Суперкомпактный форм-фактор, проста установка в зонах з обмеженим доступом

Збір даних на основі кількох показників: час, відстань, кут та інших подіях на входах/виходах

Швидкий «холодний» старт

Управління за допомогою SMS команд і конфігуратора на ПК

Датчик аварії

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