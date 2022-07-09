Teltonika FMC640 - трекер з підтримкою мереж 2G/3G/4G

9 июля 2022, 22:35

Професійний трекер з підтримкою мережі 4G (LTE Cat 1), а також 3G (UMTS) і 2G (GSM). Пристрій оснащено модулями GNSS/Bluetooth і LTE, зовнішніми антенами GNSS і LTE.

FMC640 забезпечить максимальну ефективність вашого автопарку завдяки таким функціям, як FMS CAN (J1939), дані CAN палива (J1708), оперативні дані тахографа (K-Line) та завантаження файлів віддаленого тахографа. Крім того, виріб оснащено підтримкою різних пристроїв сторонніх виробників з інтерфейсами RS232 або RS485 і Dual-SIM.

Трекер підходить для використання в міжнародній логістиці, рефрижераторних перевезеннях, сільському господарстві, будівництві та видобутку корисних копалин, службі безпеки і аварійній службі, а також суміжних областях.

Пристрій підтримує універсальні датчики BLE, мітки радіомаяка, гучний зв'язок, оновлення прошивки і конфігурації через Bluetooth.

Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution