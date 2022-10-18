Teltonika представила нові 4G GPS трекери - FMC920 та FMM920

18 октября 2022, 14:15

У нових моделях 920-ї серії, крім багатого функціоналу, вбудованих компактних високочутливих антен GNSS і GPS, захищеного корпусу та резервної батареї, додана можливість підключатися до мережі інтернет через 4G, включаючи резервну сумісність із 2G (GSM).

Обидва пристрої FMC920 та FMM920 компактні, надійні, точні та мають захищений корпус. Їхній широкий набір інтерфейсів більш ніж достатній для базового використання. Цифровий вхід можна використовувати для контролю стану запалювання, дверцят або кнопки сигналізації, а ось віддалена іммобілізація автомобіля здійснюється за допомогою цифрового виходу пристрою. Водночас розширено можливість використання вхідних додаткових пристроїв та аксесуарів, додано контроль температури, стійкості, рівня рідини у двигуні та багато іншого.

Все це принесе безперечну користь численним нішам ринку та сегментам суспільства, бюджету країн та світовій економіці загалом. Ось приклад у цифрах найпопулярнішого GPS трекера Teltonika – за 5 років було продано понад 3 млн пристроїв моделі FMB920! Таким чином, успішну історію FMB920 можна екстраполювати на пристрої наступного покоління - FMC920 та FMM920. Ці моделі ідеально підійдуть для використання в будь-якій галузі, де необхідні базові функції GPS-моніторингу та керування парком транспортних засобів.



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