Київстар на 3 місяці скасовує оплату за сервіс STARKASA

6 февраля 2023, 19:15

З 1 лютого по 30 квітня нові та наявні користувачі додатку для торгівлі STARKASA матимуть доступ до всього функціоналу сервісу без оплати за користування.

Національний мобільний оператор Київстар постійно відстежує потреби і запити бізнес-компаній. Тому на підтримку малого і середнього бізнесу в умовах повномасштабної війни та періодичної відсутності електроенергії надає на 3 місяці безоплатний доступ до інструментів додатку для торгівлі STARKASA, який можна використовувати як платіжний термінал, мобільну касу та систему для онлайн-замовлень. Завдяки зручному функціоналу платформи прямо з мобільного телефона можна проводити розрахункові операцїї, приймати безготівкові чи готівкові платежі, видавати чеки, замовляти товари онлайн, а також використовувати додаток як ПРРО.

Плата за еквайрінг для проведення операцій у STARKASA платіжними картками Visа та інших платіжних систем, що оперують в Україні, з 1 лютого знижується і становитиме 1,4%.

Нагадаємо, що додаток STARKASA був запущений Київстар спільно з Visa в лютому 2022 року і зараз пропонує такий ключовий функціонал:

- Visa Tap to Phone – технологія, яка дозволяє перетворити смартфон з NFC-модулем на POS-термінал. Таким чином, підприємець може приймати безготівкові платежі без використання класичного POS-терміналу.

- Мобільна каса з ПРРО – касовий апарат у смартфоні, який може видати фіскальний чек, почати зміну, створити список товарів, продати товар, зробити знижку, провести повернення товару, сформувати касовий звіт та закрити зміну.

- STARKASA.MARKET - це система онлайн-замовлень товарів для бізнесу та їхніх точок продажу. Рішення дозволяє підприємцю заощадити на купівлі обладнання для торгівлі, автоматизувати бізнес та підключитись онлайн, а також мати єдиний контакт для підтримки.