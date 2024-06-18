Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Українці матимуть змогу користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейці - в Україні.
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