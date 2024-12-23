У Резерв+ запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних

23 декабря 2024, 10:15

Користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, зокрема:

номер телефону;електронну пошту;адресу проживання.Повторно уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.

«Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.