17 октября 2023, 8:45

Є-реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" запрацює найближчим часом

У ньому будуть всі персональні дані військовозобов'язаних резервістів/призовників, а саме: номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості.


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