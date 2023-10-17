Є-реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" запрацює найближчим часом

У ньому будуть всі персональні дані військовозобов'язаних резервістів/призовників, а саме: номери телефонів, електронні адреси, відомості про місце роботи, освіту, родинні зв'язки, паспортні дані, закордонні відомості.
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