У "Резерв+" з’являться нові функції

21 августа 2024, 13:15

Розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку «Резерв+», зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

«Могли бути якісь проблеми з підтягуванням адреси реєстрації… Зробимо таку можливість актуалізувати місце проживання й інші контактні дані, якщо вони змінилися», – розповів керівник управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий.За його словами, у Міноборони розробляють також функціонал, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, подати заявку на відстрочку – це стосується багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадян із певною групою інвалідності.«І ще одна із ключових функцій, яка буде найближчим часом реалізована в «Резерв+», – це цифровий рекрутинг. Ми дамо можливість обирати релевантні й бажані посади в ЗСУ для військовозобов'язаних», – зазначив він.