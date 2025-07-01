Оновлення в додатку LeoСard

1 июля 2025, 9:15

Користувачам тепер можна не лише купити квиток, а й спланувати маршрут.

У мобільному додатку зʼявилися дві нові функції:

Інтерактивна мапа - показує всі діючі маршрути трамваїв, тролейбусів та автобусів у Львові. Можна бачити час прибуття транспорту та слідкувати за рухом у реальному часі.

Знаходиться у вкладці «Маршрути».

Планувальник поїздок - додаток підбере оптимальний маршрут між точками, враховуючи кількість пересадок, тип транспорту, наявність низької підлоги та інші параметри. Усе це допоможе зекономити час і кошти.

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