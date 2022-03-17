Starlink Ілона Маска став найбільш завантажуваним застосунком в Україні

17 марта 2022, 16:15

Starlink — додаток, який дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від Space-X.

Застосунок було завантажено 21 000 разів у неділю, 13 березня, у всьому світі в обох магазинах App Store та Google Play. Це найбільша кількість завантажень у світі за один день. Причому більшість відбувалися з України.Також додаток завантажили в Україні майже 100 000 разів, за останні два тижні кількість інсталяцій у світі зросла більш ніж утричі.Станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні, щоб підтримати належне функціонування критичної інфраструктури та послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики.Starlink розроблений, щоб надавати широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. У будь-якій точці планети. А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет.