Європейська комісія планує створити аналог Starlink та Kuiper

4 ноября 2024, 15:15

Європейська комісія оголосила про плани впровадження та управління європейською супутниковою системою безпечного зв'язку IRIS.

З цією метою 31 жовтня 2024 було укладено концесійну угоду з консорціумом SpaceRise, який і розробить супутникову систему. Таким чином, Євросоюз прагне скоротити залежність від американських компаній, таких як Starlink від SpaceX і Kuiper від Amazon.Проєкт передбачає виробництво 290 супутників до 2030 року, які надаватимуть послуги для державних та інституційних клієнтів, а також приватного сектору та громадян Європи.