Європейська Комісія підтвердила кібератаку на свою хмарну інфраструктуру

30 марта 2026, 18:15

Європейська Комісія офіційно визнала, що 24 березня сталася кібератака на частину її інфраструктури Amazon Web Services (AWS).

Атака торкнулася платформи Europa.eu, через яку працюють офіційні сайти Комісії та інших інституцій ЄС.



Хакери заявляють про викрадення сотень гігабайтів даних і опублікували скріншоти як доказ. Комісія повідомила, що атака була швидко виявлена та стримана, а внутрішні системи не постраждали. Триває розслідування.



Це вже друга значна кіберподія для Європейської Комісії у 2026 році.