Росія знову відкладає серійне виробництво літаків ДРЛВ

22 сентября 2025, 14:15

Об’єднана авіабудівна корпорація РФ офіційно визнала — запуск у серію літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 відкладається на невизначений час.



Після гучних заяв Чемезова у 2024 році, що «виробництво обов’язково відновлять», реальність виявилась іншою: проблеми з бортовими системами, затягнуті випробування й відсутність готової конфігурації змушують російську авіацію чекати.

Контекст тут красномовний. Після втрати двох А-50 на початку 2024 року та ударів дронами по заводах у Таганрозі, Москва намагалася компенсувати провал демонстративними планами.Проте сам авіапром виявився неспроможним швидко відновити лінії, навіть маючи формально «готові потужності». Проблеми з виробництвом сучасних радарів та електроніки, а також брак комплектуючих після санкцій паралізували обіцянки.Навіть модернізація до версії А-50У не врятувала ситуацію: кілька літаків було пошкоджено на авіабазі «Іваново», серед них і борт, що вже проходив ремонт після ураження в Білорусі. Фактично російські ПКС залишаються без стабільного «ока в небі» — ключового елемента для управління авіацією й ППО.Отже, чергове відтермінування — це не лише технічна проблема, а й стратегічний сигнал: РФ втрачає спроможність підтримувати повний цикл виробництва авіації далекого виявлення.