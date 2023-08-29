У Китаї затвердили нові карти країни із частиною території Росії

29 августа 2023, 11:45

Китайський державний сайт «Картографічний сервіс стандартних мап» випустив новий, офіційно затверджений комплект географічних карт за 2023 рік, на яких частина територій росії приєднана до Китаю.



Йдеться про Великий Уссурійський острів, розділений між РФ та КНР.