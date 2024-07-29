У Росії навряд чи закінчиться військова техніка у 2025 році, - розвідка Естонії

29 июля 2024, 11:45

Керівник Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг зазначив, що Росії наразі не вдається досягти цілей літньої наступальної кампанії, тож є ознаки того, що Україна влітку зможе втримати оборону.

Водночас представник естонської розвідки застеріг від оптимістичних оцінок про нібито вичерпування військової техніки та сил у Росії."На жаль, я не можу стверджувати, що у Росії точно закінчиться військова техніка у 2025 році, тому що у них також є якісь партнери або союзники, які все одно будуть надавати або надсилати їм ресурси для ведення війни. Чи то Північна Корея, чи то Іран", – пояснив Ківісельг.