Безпілотники з Естонії поповнили Армію дронів

6 февраля 2023, 10:45

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат естонського парламенту Марко Міхкельсон під час зустрічі з головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем передали для української Армії дронів дев’ять безпілотних літальних апаратів від жителів Естонії.

Тож уже найближчим часом слідкувати за ворогом та допомагати українським захисникам нищити живу силу та техніку окупантів будуть два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2.Ці дрони ми отримали завдяки громадській організації «Herojam Slava», яку заснували наші друзі з Естонії – радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та Яак Еннусте. Також Яніка Мерило повідомила, що найближчим часом ще 10 коптерів поповнять лави української Армії дронів, та це – тільки початок.Нагадаємо, раніше Herojam Slava зібрала 385 000 євро від 1 300 громадян і компаній в Естонії та IT-компанії ELEKS, щоб придбати два дрони, які використовують для спостереження та коригування вогню також для HIMARS.Долучитися до створення української Армії дронів може кожен, хто бажає допомогти нашим військовим.Ви можете задонатити кошти, на які в межах спільного проєкту Генштабу, Держспецзв'язку, Мінцифри та платформи UNITED24 ми продовжимо закуповувати безпілотники для наших збройних сил, або задронатити вже придбаний дрон.