Держспецзв’язку закупила майже сто коптерів для Армії дронів

28 июля 2022, 10:15

У межах ініціативи Армія дронів Держспецзв’язку закупила майже 100 коптерів на суму 260,5 млн грн. Це кошти, які надійшли від українців та небайдужих людей з усього світу.

«Армія дронів завдяки вашим донатам вже готується до полювання на ворога. Закупили 78 коптерів зі штучним інтелектом Matrice та 20 дронів-розвідників Fly Eye, які вважаються одними з найкращих у світі», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.Дрони дадуть можливість без ризику слідкувати за обстановкою на лінії зіткнення, виявляти склади з боєприпасами, техніку та живу силу окупантів, а також будь-які переміщення ворога.