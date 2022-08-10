9 серпня НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку

10 августа 2022, 9:45

На аверсі монети – емблема Держспецзв’язку на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду.

На реверсі – на тлі друкованих плат дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.

У Нацбанку зазначають:- Обов’язок фахівців Держспецзв’язку – захист України від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз. Вкрай важливим він став під час війни. Адже росія атакує Україну не тільки ракетами і танками, а застосовує й кібератаки як один із видів зброї. Фахівці Держспецзв’язку разом із іншими державними органами тримають кібероборону та нейтралізують ворога, зокрема й у спробах дезінформувати населення та сіяти паніку.- Крім зовнішнього ворога, також доводиться боротися з аферистами, які активізувалися під час війни. Тож разом із НБУ та Кіберполіцією представники Держспецзв’язку допомагають (https://cip.gov.ua/ua/news/yak-zakhistiti-svoyi-groshi-vid-shakhrayiv-v-interneti-spilnii-proyekt-derzhspeczv-yazku-nbu-ta-kiberpoliciyi) українцям розпізнати ворожі або злочинні схеми та захиститися від шахраїв.- Крім того, саме Держспецзв'язку забезпечує зв’язком перших осіб держави, координує роботу та відновлення цивільного звʼязку, телевізійного та радіомовлення. Все те, що допомагає нашій країні єднатись у ці складні часи.Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 20 000 штук. Вартість – 76 гривень. Придбати її можна у відділеннях банків-дистриб’юторів.