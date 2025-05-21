Президент затвердив символіку Держспецзв’язку

21 мая 2025, 12:45

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Указом Президента України від 19 травня 2025 року №308/2025 «Про символіку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» засновано емблему і прапор Держспецзв’язку, базовий зразок Бойового Прапора військової частини Держспецзв'язку, базовий зразок службового прапора територіального органу, закладу, установи, організації, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, а також штандарт Голови Служби.



Документом також затверджені описи, малюнки нової символіки та порядок її використання.

Водночас Указ Президента України від 11 січня 2008 року №10/2008 «Про символіку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України» визнано таким, що втратив чинність.