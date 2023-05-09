Проєкт "Армія дронів" укомплектував ще 8 нових ударних рот БПЛА

9 мая 2023, 10:45

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, UNITED24 та партнерами продовжують забезпечувати воїнів необхідною технікою та комплектувати нові ударні роти БПЛА, що наближають нашу перемогу.

У межах проєкту «Армія дронів» Мінцифри, Держспецзв’язку та Генеральний штаб ЗСУ укомплектували вісім нових ударних рот БПЛА: наші захисники отримали пікапи, ударні коптери та fpv-дрони.«Зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, яка потребує ефективних дій. Створення ударних рот БПЛА – це безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу ЗСУ та Міноборони за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти БПЛА, які були сформовані раніше, вже показують потужні результати на фронті. Наше завдання – забезпечити й інших необхідними технологіями. Впевнений, вони допоможуть бійцям здобувати нові перемоги на фронті та зберігати життя наших захисників та захисниць», – зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Усі безпілотники, передані восьми ударним ротам БПЛА, – українського виробництва та були придбані у межах платформи Президента Володимира Зеленського UNITED24 та за кошти державного бюджету.«У межах Армії дронів ми вже придбали понад три тисячі комплексів БПЛА. Всього плануємо цього року 200 тисяч дронів. Завдання наших бійців – знищення ворога і звільнення рідної землі, а місія Армії дронів – зробити все, щоб максимально забезпечити захисників необхідними безпілотниками», – наголосив Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.У березні в складі ЗСУ вже створено перші три окремі роти ударних БПЛА. Це перші у світі війська, які впроваджує Україна у боротьбі з російськими окупантами. Вони засновуються майже у всіх бойових бригадах та керуватимуть безпілотною авіацією з новою доктриною застосування безпілотників, підходом до навчання та менеджменту. Підрозділи ударних БПЛА посилять вогневі та розвідувальні можливості піхоти на передових позиціях та допоможуть ще ефективніше долати ворога у гарячих точках.