Cosmolot Airlines передала 31 ударний БпЛА ЗСУ

7 ноября 2023, 9:15

Наступні 16 модернізованих ударних БпЛА Punisher були передані підрозділам ЗСУ за підтримки компанії COSMOLOT.

Вже 31 з 50 дронів Punisher потужного флоту Cosmolot Airlines посилюють фронт та нещадно нищать ворожі позиції.



Нові Punisher є стійкими до РЕБ, а завдяки тому що дрон тихий і непомітний, українські військові отримують вагому перевагу в умовах війни. Розвідка та знищення ворожих цілей стали ще більш ефективними!



Вже в листопаді планується третя передача дронів військовим, в рамках проєкту Cosmolot Airlines, і ще десяток підрозділів отримають додаткове підсилення сучасними БпЛА Punisher. Місія проєкту — надати захисникам технологічну зброю, що допомже їм, з меншим ризиком для життя, виконувати бойові завдання.