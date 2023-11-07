7 ноября 2023, 9:15

Cosmolot Airlines передала 31 ударний БпЛА ЗСУ

Наступні 16 модернізованих ударних БпЛА Punisher були передані  підрозділам ЗСУ за підтримки компанії COSMOLOT.

Вже 31 з 50 дронів Punisher потужного флоту Cosmolot Airlines посилюють фронт та нещадно нищать ворожі позиції.

Нові Punisher є стійкими до РЕБ, а завдяки тому що дрон тихий і непомітний, українські військові отримують вагому перевагу в умовах війни. Розвідка та знищення ворожих цілей стали ще більш ефективними!

Вже в листопаді  планується третя передача дронів військовим,  в рамках проєкту   Cosmolot Airlines, і ще десяток підрозділів отримають додаткове підсилення  сучасними БпЛА Punisher. Місія проєкту — надати захисникам технологічну зброю, що допомже їм, з меншим ризиком для життя, виконувати бойові завдання.


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