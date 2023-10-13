13 октября 2023, 13:15

Україна викуповує 60% усього світового виробництва БПЛА Mavic, – Шмигаль

На закупівлю безпілотників-розвідників, малих ударних дронів та інших видів БПЛА тільки 2023 року спрямували додаткові 40 млрд грн.


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