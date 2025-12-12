Jiutian: китайська "дрон-матка" для ройових ударів дальньої дії

12 декабря 2025, 8:15

Китай вперше підняв у повітря важкий безпілотник Jiutian із максимальною злітною масою 16 тонн, здатний нести до 6 тонн корисного навантаження та понад сотню малих ударних БпЛА всередині фюзеляжу.



Заявлена дальність до 7 тисяч кілометрів і понад 12 годин у повітрі роблять його не просто великим дроном, а авіаційною платформою для постановки ройових операцій у глибокому тилу противника.

Конфігурація Jiutian підштовхує до багатошарової моделі удару. Вісім точок підвіски дозволяють одночасно комбінувати керовані авіабомби, ракети «повітря–повітря», протикорабельні боєприпаси та дрони-камікадзе, тоді як внутрішній відсік дає можливість масового одночасного скидання малих БпЛА. Це відкриває сценарії, де Jiutian діє як «материнський корабель»: підходить на безпечну дистанцію, розкидає рій, який перевантажує ППО, полює на кораблі чи вражає критичну інфраструктуру, а сам апарат зберігається як цінний носій.



Однак технічні параметри мають очевидну зворотну сторону. Розмах крила 25 метрів і маса 16 тонн означають велику радіолокаційну помітність; проти противника з сучасними радарами й багатошаровою ППО Jiutian не зможе працювати «непомітно» і потребуватиме або значного віддалення від рубежу застосування, або потужного ескорту та щільної РЕБ-підготовки. Фактично це великий, дорогий, але при цьому вразливий вузол у системі, який противник намагатиметься знищити в першу чергу.

Стратегічно Jiutian демонструє ключовий тренд: перехід від одиничних ударних платформ до мережевих «дронових хабів», що запускають і координують масові рої. Навіть якщо конкретний апарат виявиться «надто великим для війни з рівним суперником», сам підхід до ройових операцій дальньої дії закріплює за КНР роль одного з драйверів наступного покоління безпілотної війни.