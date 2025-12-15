AR-E800 - новий важкий БПЛА для китайської армії

15 декабря 2025, 10:15

Машина масою 800 кг з корисним вантажем до 300 кг закриває нішу, яку досі обслуговували вертольоти або легка авіація.

Ключовий зміст — у поєднанні вертикального зльоту, електричної силової установки та вантажопідйомності. Це дозволяє AR-E800 працювати з мінімально підготовлених майданчиків у горах, на ізольованих опорних пунктах чи об’єктах інфраструктури, куди класичному транспортному борту складно або дорого літати.



Для армії це готовий інструмент підвезення боєприпасів, оптики, РЕБ, медевак-вантажів на "останній милі" без ризику для екіпажу. Для державних структур і напівдержавних компаній — дешевий важкий "кур’єр" для рятувальних місій та складної логістики. Важливий маркер — понад 160 підтверджених і попередніх замовлень уже на етапі виставки, що свідчить про зацікавленість не тільки військових, а й цивільних операторів.

Разом з тим AR-E800 залишається великим, помітним і вразливим для сучасних засобів ППО та РЕБ, а електрична схема потребує стабільної інфраструктури заряджання. Тож його цінність — не в прориві лінії фронту, а в підтримці стійкості тилу й опорних пунктів, де вирішальними стають темп підвезення вантажів і незалежність від погоди.