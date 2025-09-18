"Скарабей СД 138": російський важкий дрон із анти-РЕБ поведінкою

18 сентября 2025, 8:15

У зоні СВО зафіксовано бойове застосування нового важкого октокоптера "Скарабей СД 138", розробленого НПО "Небо".

Головна особливість дрона — здатність у автоматичному режимі виходити з-під дії засобів РЕБ.

При втраті сигналу "Скарабей" переходить у режим файлсейву: стабілізується і різко набирає висоту, поки не вийде за межі "куполу". Зафіксовані випадки, коли апарат піднімався на 200–300 метрів, а іноді й до 900 метрів. Це — один із перших задокументованих прикладів адаптивної анти-РЕБ поведінки у російських дронів серійного класу.Конструктивно дрон орієнтований на доставку боєприпасів і важких вантажів. Його вантажопідйомність становить до 13 кг, що дозволяє транспортувати та скидати протитанкові міни ТМ-62, мінометні боєприпаси або кустарні заряди. Декларована дальність — 15 км із поверненням на базу, крейсерська швидкість — 140–160 км/год, а максимальна сягає 200 км/год.Сам факт "бойового хрещення" означає, що розробка вийшла за рамки виставкових демонстрацій і реально застосовується в умовах насиченої РЕБ. Це показує тенденцію: російські виробники переходять від масових дешевих FPV до вузькоспеціалізованих важких платформ, які мають виконувати завдання тактичної доставки та точкового ураження.Водночас потенціал "Скарабея" обмежений. Вага вантажу і необхідність повернення суттєво знижують дальність; підйом на сотні метрів робить дрон більш помітним для ППО; а серійність і надійність "анти-РЕБ алгоритму" ще потребують перевірки в різних умовах.У підсумку "Скарабей СД 138" — це показник того, що РФ інвестує у створення дронів вищого класу з елементами "штучного виживання" у полі РЕБ.