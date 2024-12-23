Уряд вдосконалює закупівлі дронів та РЕБ

23 декабря 2024, 9:15

Кабінет Міністрів України врегулював порядок закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) тактичного рівня та їх складових частин для потреб сил безпеки і оборони.

20 грудня Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови, якою визначається порядок оборонних закупівель на період воєнного стану.Завдяки цим змінам буде підвищено ефективність закупівель БПЛА та РЕБ тактичного рівня для військових, зміцнення обороноздатності країни та підтримки українського виробництва.Урядом врегульовано порядок закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня та їх складових частин на заміну експериментального проєкту для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Національної поліції та інших складових сил безпеки та оборони в умовах воєнного стану.Відсьогодні для забезпечення безперервності постачання безпілотників та засобів РЕБ Кабінет Міністрів дозволив закупівлі дронів та РЕБ до завершення воєнного стану в Україні.До цього оборонні закупівлі здійснювалися в рамках затвердженого Урядом експериментального проєкту, затвердженого Кабінетом Міністрів України постановою від 24 березня 2023 р. № 256, яка дозволяла здійснювати оборонні закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ з метою посилення обороноздатності країни для сил безпеки та оборони до 27 березня 2025 року.