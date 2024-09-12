Сьогодні – День фахівців радіоелектронної боротьби

"Щиро дякую кожному військовослужбовцю підрозділів РЕБ за цілодобову працю. Ви — наш електронний «щит», який порушує системи управління окупанта, пригнічує його зв'язок і засліплює ворожих коригувальників вогню", – привітав зі святом очільник Міноборони Умєров.
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