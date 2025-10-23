Військовим спростили закупівлю дронів і РЕБ

23 октября 2025, 12:15

Уряд схвалив рішення, завдяки якому військові частини зможуть купувати дрони, РЕБ і необхідні запчастини швидше.

Раніше процес ускладнювався через необхідність для постачальників збирати повний пакет документів на кодифікований. Наразі ці перешкоди знято."Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше та ефективніше, що посилить боєздатність сил оборони", - додав міністр оборони Денис Шмигаль.Крім того, маркетплейс DOT-Chain Defence масштабували і поширили на Національну гвардію.