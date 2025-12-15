Навіщо Мінськ підсилює війська РЕБ

15 декабря 2025, 14:15

Білоруське Міноборони повідомило про надходження до військ РЕБ нових систем Р-934УМ2 «Гроза-6», «Гроза-Z1», Р-936 «Аэро» та «Оптима-2.2».

Це черговий крок у вибудовуванні щільного радіоелектронного контуру на західному напрямку, який має прикривати як власні війська, так і російську інфраструктуру на території країни.

Лінійка «Гроза» традиційно заточена під придушення УКХ/КХ-зв’язку та елементів тактичних мереж управління. У зв’язці з «Аэро» та «Оптима-2.2», які орієнтовані на боротьбу з БпЛА й супутниковою навігацією, білоруси отримують більш гнучкий набір інструментів: від глушіння каналів управління й ретрансляторів до спотворення координат GPS/ГЛОНАСС та створення «білих плям» для розвідки противника.Практично це означає посилення можливостей прикриття полігонів, аеродромів та районів розгортання російських підрозділів, а також відпрацювання сценаріїв, де білоруський РЕБ інтегрується в загальноросійський контур управління. Такі системи критичні для зриву роботи ударних БпЛА, коригувальників артилерії та польових штабів потенційного противника вздовж кордону з НАТО й Україною.Висновок простий: Мінськ поступово перетворюється на спеціалізований «вузол РЕБ» Союзної держави, роблячи ставку не стільки на чисельність сухопутних військ, скільки на можливість зламати чужу комунікацію й сенсори ще до початку вогневого контакту. Це підвищує цінність Білорусі для Москви й одночасно ускладнює будь-яке планування операцій у прикордонному регіоні.