Що відомо про новий російський комплекс РЕБ "Солярис-СН"?

23 июля 2025, 9:45

Концерн «Созвездие» презентував роботу нового багатодіапазонного комплексу РЕБ стаціонарного типу — «Солярис-СН».



Його протестували під час експерименту «Дрони проти РЕБ» — демонстрації перехоплення управління та глушіння зв’язку з умовними БПЛА.



Комплекс має потужну комбінацію розвідки й активного подавлення. Його радіотехнічна розвідка базується на пасивних пеленгаторах, що здатні супроводжувати щонайменше 3 безпілотники одночасно. Ці сенсори аналізують частотні характеристики телеметричних і відеоканалів дронів, після чого СВЧ-модулятор створює точкові перешкоди за спектром і частотою, включаючи потенційно загороджувальні шуми.



Антени — логоперіодичні (7–10 дБ підсилення) та спіральні — перекривають діапазон 0,1–6 ГГц, тобто майже всі командно-телеметричні, відео- та навігаційні канали: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Ця смуга охоплює типові частоти цивільних і військових БПЛА.



Антенний пост має відкриту архітектуру, може розміщуватись на вежах, будівлях, узвишшях, що дозволяє перекривати низьковисотні зони, долини, складки рельєфу — підвищуючи дальність впливу. Направленість антен дозволяє частково уникнути електромагнітної несумісності з Wi-Fi, 4G та іншими цивільними мережами.

Практичні висновки:



«Солярис-СН» призначено для прикриття тилових районів або військових об’єктів на глибокій території, де немає активного фронту;

можливе використання для глушіння супутникової навігації, зокрема GPS, у прифронтовій зоні або під час ракетних/дронових атак з глибини;

комплекс не мобільний, але його архітектура дає змогу інтегрувати у систему ешелонованої оборони тилу від БПЛА.

