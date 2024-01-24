Українська РЕБ допомогла відбити ракетну атаку, - BBC

24 января 2024, 12:45

Українське військове командування вперше заявило, що змогло "нейтралізувати" два десятки російських ракет не засобами ППО, а саме РЕБ. Західні аналітики кажуть про "переломний момент" в питанні захисту неба України.



На початку року українська влада похизувалась новітнім захистом проти російських ракет. Експерти припускають, що йдеться про секретну систему "Покрова".