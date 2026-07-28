Україна отримає від Британії ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak

28 июля 2026, 8:45

Stone Cloak - британська система радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначена для захисту безпілотників.



Пристрій має розмір приблизно з планшет і встановлюється безпосередньо на дрон. Він створює електронні перешкоди, які ускладнюють виявлення, супровід і наведення систем ППО на безпілотник.